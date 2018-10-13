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CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandı

Denizli'de torna atölyesi görünümünde faaliyet gösteren bir işyerine polis tarafından yapılan operasyonda, bilgisayarlı CNC makinesiyle tabanca yaptıkları ortaya çıktı. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çelikten yapılan 72 tabanca gövdesi, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltındaki 6 kişiden 4'ü emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:24
CNC makinesi ile tabanca yapan 2 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 aydır yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerine geçen perşembe günü operasyon yaptı. Torna atölyesi görünümündeki işyerine giren polisler, bilgisayarlı CNC makinesiyle, tabanca yapıldığını tespit etti. Operasyonda tornacı Ş.Ö., av bayisi M.D. ile birlikte M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan incelemede, tabancaların CNC makinesiyle yapıldığı, ardından parçalarının birleştirilip satıldığı belirlendi. Yapılan aramada, makineden yeni çıkan, çelikten üretilmiş 72 tabanca gövdesi, 4 ruhsatsız tabanca, 229 fişek, 13 ruhsatsız av tüfeği, 17 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar, 1 flash bellek ve 7 tabanca namlusu ile tabanca parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin 100 bin dolar değerinde olan CNC makinesinin borcunu tabanca satarak kısa sürede ödedikleri anlaşıldı.

Zanlıların ruhsatlı ve ruhsatsız silahları üç boyutlu olarak bilgisayarla modelleyip kalıbını çıkardıkları, ardından da imalatını yapıp, üzerine orijinal görünümü vermek için seri numarası yazıp sattıkları belirlendi. Operasyon düzenlenen tabanca imalathanesinde kaç silahın yapılıp satıldığının ise araştırıldığı kaydedildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen tornacı Ş.Ö. ile av bayisi sahibi M.D. ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:24
  1. Denizli
  2. Operasyon
  3. CNC makinesi ile tabanca yaptılar
  4. 2 kişi tutuklandı

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