Çmer Çelik'ten tepki: Macron ‘nefret’ suçu işliyor

Açıklamanın Müslümanlara saygısızlık ve provokasyon olduğunu vurgulayan Çelik şunları ifade etti: “Bu açıklamalar, çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor. Fransa İslam’ı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir. Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.”