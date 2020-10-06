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Siyaset Çmer Çelik'ten tepki: Macron ‘nefret’ suçu işliyor
Siyaset

Çmer Çelik'ten tepki: Macron ‘nefret’ suçu işliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Ayrılıkçılıkla Mücadele” yasa tasarısıyla “aydınlanmış bir İslam’ın oluşturulacağını” söylemesinin hukuka ve inanç özgürlüğüne saygısızlık olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:15:00 -
Çmer Çelik'ten tepki: Macron ‘nefret’ suçu işliyor

Açıklamanın Müslümanlara saygısızlık ve provokasyon olduğunu vurgulayan Çelik şunları ifade etti: “Bu açıklamalar, çok karanlık bir zihniyeti yansıtıyor. Fransa İslam’ı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir. Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor.”

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