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CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası

- Mısır'da süren organizasyonun üçüncü gününde Türk sporcular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı

02 Ağustos 2019 Cuma 11:51
CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası


ANKARA (AA) - Türkiye, Mısır'da devam eden Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününü birer gümüş ve bronz madalya ile kapattı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporculardan Onur Berke Kuyumcu dünya ikincisi olurken, Beril Ülker ise bronz madalya elde etti.

Onur Berke Kuyumcu, gençler dünya rekorunun kırıldığı 50 metre su üstü final yarışında Rus rakibinin ardından 16.01 saniyelik derecesiyle gümüş madalya kazandı.

Bu kategoride Rus Egor Kachmashev, 15.41'lik derecesiyle yeni gençler dünya rekorunun sahibi olurken altın madalyaya ulaştı. Çinli Siqian Zhang ise 16.14'lük derecesiyle dünya üçüncüsü oldu.


- Kadınlarda ilk madalya Beril Ülker'den


Türkiye'nin şampiyonada kadınlardaki ilk madalyası Beril Ülker'den geldi.

Milli sporcu, 50 metre su üstünde 18.74'lük derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Rus Olesia Ermaliuk 18.16 ile dünya şampiyonu olurken, 18.72 ile de Slovak Sara Suba kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Türkiye, şampiyonanın ilk 3 gününde 2 gümüş ve 3 bronz madalyaya ulaştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:51
  1. Beril Ülker
  2. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası
  3. Onur Berke Kuyumcu

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