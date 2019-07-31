CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası - Mısır'daki şampiyonanın ilk gününde, erkekler 100 metre su üstünde Tuğcan Kaytar bronz madalya kazandı



ANKARA (AA) - Mısır'da süren Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye ilk günü bronz madalyayla kapattı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, erkekler 100 metre su üstünde Tuğcan Kaytar bronz madalya kazanan isim oldu. Milli sporcu, 8 sporcu arasında 36.29 saniyelik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Yarışta, Rus Egor Kachmashev 34.55 saniyelik derecesiyle altın madalya kazanırken, Kolombiyalı Andres Felipe Molano Torres ise 35.54 saniyelik derecesiyle ikincilik madalyasını aldı.

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