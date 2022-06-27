Club Familia Çeşme Tatil Köyünde Muhteşem Yaz ve Sınırsız Eğlence
Yıllarca güler yüzlü ekibi ve %100 müşteri memnuniyeti ile Ege’nin eşsiz manzarasını kucaklamanıza olanak sağlayan Club Familia Çeşme Tatil köyü müşterilerine unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor. Konforu, konaklaması, birbirinden lezzetli mutfağı ve eğlenceli aktivitelerinin tadını çıkarmak Club Familia Tatil köyünde.
Ülkemizde özellikle son dönemde vatandaşlar kaliteli ve huzurlu bir tatil arayışına girerken bu alternatifler arasında "Alkolsüz Aile Otelleri" ön plana çıkmaya başladı. Bu sektörde özelikle Antalya,Ege ve Marmara bölgeleri başı çekiyor. Diğer konseplere bakıldığında turizmin odak noktası konumunda olan bu bölgeler; tarihi doğası, kültürel birikiminin yanı sıra özellikle deniziyle ülkemizin diğer turizm bölgelerinden ayrışmakta.
Ege'nin güzelliklerini bünyesinde barındıran, deniz ve doğasıyla dikkati çeken Club Familia da bu önemli tesislerden.
BÜYÜK OLANAKLARLA KALİTELİ HİZMET
Club Familia Çeşme tatil köyü Ege'nin güzelliklerini kucaklamanıza olanak sağlamakta. Konaklaması, usta aşçıları, Türk ve dünya mutfağının bir araya geldiği eşsiz mutfağı, 750 kişilik açık büfe restoranı, havuz başında sabah sporları ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri ile müşterilerine sınırsız eğlence sunmakta. 1'i kral dairesi, 5'i suit, 18 adet ekonomik, 58 adet standart, 31 adet havuz manzaralı, 81 adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçe odası olmak üzere toplam 235 oda,700 yatak kapasitesi ile Club Familia Çeşme tatil köyü bu yaz müşterilerine kapılarını açıyor. Sizlerde Club Familia Çeşme Tatil köyünün olanaklarından faydalanmak istiyorsanız rezervasyon için acele edin.
HER ŞEY DAHIL KONSEPTİYLE RAHAT TATİL FIRSATI
Her şey dahil konseptiyle hizmet veren Club Familia; temiz bir denizin yanı sıra mavi bayrak taşımasıyla da dikkati çekiyor.Otel bünyesinde ücretsiz açık ve kapalı olmak üzere bay bayanlara hizmet veren havuzları bulunuyor.
HERKESE UYGUN KONAKLAMA SEÇENEĞİ
Özel olarak tasarlanmış 7 farklı oda türüne sahip otel,büyük ve küçük ailelerin konaklayabileceği oda türlerine sahip. Deniz manzaralı, havuz manzaralı , standart, Bungalow alt , Bungalow üst ve suit olmak üzere 7 farklı oda türünde misafirleri ağırlıyor.
HELAL GIDA VE ALKOLSÜZ IÇECEKLER
Club Familia, Helal gıdalar ile hazırlanmış leziz yemeklerinin yanı sıra alkolsüz içecekleriyle ailelere ve sevdiklerinize Ege'nin incisinde huzurlu bir tatil sunuyor. Club Familia aynı zamanda gün boyu süren eğlence ve animasyon programlarıyla tatilcileri farklı atmosfere de çekiyor. Otel bünyesinde bulunan oyun salonun yanı sıra minikler için ücretsiz mini disko ve aktiviteler mevcut.Club Familia'da çocuklar içinde her şey düşünülmüş. Geniş çim alanlı çocuk parkı, mini club, kreş, çocuk animasyonları, palyaço, boyama, çizgi film gösterimleri, çocuk havuzları ve daha pek çok eğlence Club Familia'da çocukları bekliyor.
İŞTE HER KESİME VE HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN CLUB FAMİLİA'NIN ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU İMKANLAR
- Bungalow Alt Kat
- kablosuz internet
- Bungalow Üst Kat
- Connection Oda
- Standart Oda
- Havuz Manzaralı
- Deniz Manzaralı
- 750 kişilik açık büfe restoranı
- Suit Oda
- Mini Disco
- Komedi Skeç
- Halk Oyunları
- Darbuka Show
- çocuklara özel yarışmalar,
- Dart , havalı tüfek,
- su voleybolu ve plaj voleybolu
- Canlı Müzik
- Ney Dinletisi
- ATV Doğa Turu
- Yat Turu
- Skeç-komedi-parodi, animasyon showları
- Taş Villa
- Türk ve dünya mutfağından seçmeler
- Ana Restaurant
- Snack Bar
- Lobi Bar
TURGAY BAŞYAYLA CLUB FAMİLİA'DA
2022 tatil sezonuna iddialı bir şekilde başlayan Club Familia, ziyaretçilerine keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor. Ziyaretçilerinin kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Club Familia sevilen müzisyen ve sunucu Turgay Başyayla ile tatilcileri buluşturuyor.
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