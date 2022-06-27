Club Familia Çeşme Tatil Köyünde Muhteşem Yaz ve Sınırsız Eğlence

Ülkemizde özellikle son dönemde vatandaşlar kaliteli ve huzurlu bir tatil arayışına girerken bu alternatifler arasında "Alkolsüz Aile Otelleri" ön plana çıkmaya başladı. Bu sektörde özelikle Antalya,Ege ve Marmara bölgeleri başı çekiyor. Diğer konseplere bakıldığında turizmin odak noktası konumunda olan bu bölgeler; tarihi doğası, kültürel birikiminin yanı sıra özellikle deniziyle ülkemizin diğer turizm bölgelerinden ayrışmakta.

Ege'nin güzelliklerini bünyesinde barındıran, deniz ve doğasıyla dikkati çeken Club Familia da bu önemli tesislerden.

BÜYÜK OLANAKLARLA KALİTELİ HİZMET

Club Familia Çeşme tatil köyü Ege'nin güzelliklerini kucaklamanıza olanak sağlamakta. Konaklaması, usta aşçıları, Türk ve dünya mutfağının bir araya geldiği eşsiz mutfağı, 750 kişilik açık büfe restoranı, havuz başında sabah sporları ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri ile müşterilerine sınırsız eğlence sunmakta. 1'i kral dairesi, 5'i suit, 18 adet ekonomik, 58 adet standart, 31 adet havuz manzaralı, 81 adet deniz manzaralı, 41 adet bungalov bahçe odası olmak üzere toplam 235 oda,700 yatak kapasitesi ile Club Familia Çeşme tatil köyü bu yaz müşterilerine kapılarını açıyor. Sizlerde Club Familia Çeşme Tatil köyünün olanaklarından faydalanmak istiyorsanız rezervasyon için acele edin.

HER ŞEY DAHIL KONSEPTİYLE RAHAT TATİL FIRSATI

Her şey dahil konseptiyle hizmet veren Club Familia; temiz bir denizin yanı sıra mavi bayrak taşımasıyla da dikkati çekiyor.Otel bünyesinde ücretsiz açık ve kapalı olmak üzere bay bayanlara hizmet veren havuzları bulunuyor.

HERKESE UYGUN KONAKLAMA SEÇENEĞİ

Özel olarak tasarlanmış 7 farklı oda türüne sahip otel,büyük ve küçük ailelerin konaklayabileceği oda türlerine sahip. Deniz manzaralı, havuz manzaralı , standart, Bungalow alt , Bungalow üst ve suit olmak üzere 7 farklı oda türünde misafirleri ağırlıyor.

HELAL GIDA VE ALKOLSÜZ IÇECEKLER

Club Familia, Helal gıdalar ile hazırlanmış leziz yemeklerinin yanı sıra alkolsüz içecekleriyle ailelere ve sevdiklerinize Ege'nin incisinde huzurlu bir tatil sunuyor. Club Familia aynı zamanda gün boyu süren eğlence ve animasyon programlarıyla tatilcileri farklı atmosfere de çekiyor. Otel bünyesinde bulunan oyun salonun yanı sıra minikler için ücretsiz mini disko ve aktiviteler mevcut.Club Familia'da çocuklar içinde her şey düşünülmüş. Geniş çim alanlı çocuk parkı, mini club, kreş, çocuk animasyonları, palyaço, boyama, çizgi film gösterimleri, çocuk havuzları ve daha pek çok eğlence Club Familia'da çocukları bekliyor.

İŞTE HER KESİME VE HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN CLUB FAMİLİA'NIN ZİYARETÇİLERİNE SUNDUĞU İMKANLAR

Bungalow Alt Kat

kablosuz internet

Bungalow Üst Kat

Connection Oda

Standart Oda

Havuz Manzaralı

Deniz Manzaralı

750 kişilik açık büfe restoranı

Suit Oda

Mini Disco

Komedi Skeç

Halk Oyunları

Darbuka Show

çocuklara özel yarışmalar,

Dart , havalı tüfek,

su voleybolu ve plaj voleybolu

Canlı Müzik

Ney Dinletisi

ATV Doğa Turu

Yat Turu

Skeç-komedi-parodi, animasyon showları

Taş Villa

Türk ve dünya mutfağından seçmeler

Ana Restaurant

Snack Bar

Lobi Bar

TURGAY BAŞYAYLA CLUB FAMİLİA'DA

2022 tatil sezonuna iddialı bir şekilde başlayan Club Familia, ziyaretçilerine keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor. Ziyaretçilerinin kaliteli zaman geçirmesini hedefleyen Club Familia sevilen müzisyen ve sunucu Turgay Başyayla ile tatilcileri buluşturuyor.

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