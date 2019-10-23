Club Brugge PSG maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Peki, Club Brugge PSG maçı kaç kaç bitti?23 Ekim 2019 Çarşamba 00:05
Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Peki, Club Brugge PSG maçı kaç kaç bitti?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu mücadelesinde Club Brugge ile PSG karşılaştı. İşte, Club Brugge PSG maçının detayları
MAÇ SONUCU: 0-5
Galatasaray'ın Real Madrid'i konuk ettiği A Grubu'nun bir diğer maçında Club Brugge ile PSG karşı karşıya geldi. Fransız ekibi deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
PSG'yi galibiyete taşıyan goller Icardi (2) ve Mbappe'den (3) geldi.
PSG bu sonuçla gruptaki puanını 9'a yükseltti.
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