Club Brugge PSG maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Peki, Club Brugge PSG maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında PSG deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Peki, Club Brugge PSG maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu mücadelesinde Club Brugge ile PSG karşılaştı. İşte, Club Brugge PSG maçının detayları MAÇ SONUCU: 0-5 Galatasaray'ın Real Madrid'i konuk ettiği A Grubu'nun bir diğer maçında Club Brugge ile PSG karşı karşıya geldi. Fransız ekibi deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'yi 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti. PSG'yi galibiyete taşıyan goller Icardi (2) ve Mbappe'den (3) geldi. PSG bu sonuçla gruptaki puanını 9'a yükseltti.

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