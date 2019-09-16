0553 313 94 23

Club Brugge-Galatasaray maçını Vincic yönetecek

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
Club Brugge-Galatasaray maçını Vincic yönetecek


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:28
  1. Club Brugge
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    1. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    2. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    3. Karacabey Genç Girişimciler Merkezi’ne..
    4. Evinin bahçesinde mezar yaptığı..
    5. Tansiyona dikkat
    6. Van Valisi Bilmez’in ilçe ziyaretleri..
    7. Bu drama ses verin
    8. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat edildi
    9. AK Parti İl Başkanlığı’nda geniş..
    10. Vali Yerlikaya: “Okula başlayan 350..
    11. "İran petrolünü satabilirse ABD ile..
    12. Bataklığa saplanan inekler kurtarıldı
    13. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    14. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    15. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    16. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    17. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    18. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    19. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    20. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda