Club Brugge-Galatasaray maçını Vincic yönetecek



İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.

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