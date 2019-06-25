“Clio’ların en iyisi” ekim ayında satışta

Yeni Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni nesil Clio, daha modern ve atletik görünümü ile 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Yeni Clio Türkiye’de Ekim 2019’da satışa sunulacak.

Yüksek kaliteli malzemeler

Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9.3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Yüksek kaliteli malzemeler kullanılan iç mekandaki dikey tablet, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor.

Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor.

Yeni Clio’da 360° kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor.

Beş benzinli ve iki dizel seçeneği

Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel 1.0 SCe 65bg ve 75 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 dCi 85 bg ve 1.5 dCi 115 bg).

Yeni bir çığır açıyor

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş şöyle konuştu: “İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio, Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir” dedi.