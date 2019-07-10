Clinton N'Jie kimdir nereli ve kaç yaşında? Clinton N'Jie Fenerbahçe

Son dönemde birbiri ardına transferlere imza atan Fenerbahçe, renklerine yeni isimleri katmak için çalışmalarına hız verdi. Clinton N'Jie’nin transferi için görüşmelere başladığı öğrenilirken Clinton N'Jie kimdir? Clinton N'Jie nereli ve kaç yaşında? Clinton N'Jie hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı araştırılıyor.

Clinton N'Jie kimdir?

Clinton N'Jie, 15 Ağustos 1993’de Kamerun’un Buea kentinde dünyaya geldi. Clinton N'Jie, futbol kariyerine ilk olarak Fransa’nın köklü kulüplerinden olan Lyon’un alt yapısında başladı ve 2 sene burada genç takımlarda mücadele etti. 2012 yılında gösterdiği performans dolayısıyla as takıma yükseltilen Clinton N'Jie, burada imzaladığı yeni bir sözleşme ile profesyonel kariyerine de başlamış oldu. İlk sezonunda sadece 4 maçta forma şansı bulabilen Kamerunlu yıldız, bir sezon sonra da aynı performansı gösterdiği ligde 3 maçta sahne aldı.

2013-2014 sezonunda aynı zamanda kariyerinin ilk Avrupa Ligi maçına çıktı. 2014-2015 sezonuna gelindiğinde ise kariyerinin zirvesine ulaştı ve sezon boyunca takımı ile beraber 33 maça çıkıp 8 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Clinton N'Jie burada gösterdiği performans ile İngiliz ekiplerinden Tottenham’ın dikkatini çekti ve transfer görüşmelere başlandı. Bu görüşmelerin sonucunda 14,1 Milyon Euro’ya Clinton N'Jie, Tottenham Hotspur’a transfer oldu.

Clinton N'Jie’nin milli takım kariyeri

Clinton N'Jie, milli formayı kariyerinde ilk kez 2014 yılında Kamerun Milli Takımı’nda giydi. İlk maçına ise yine 2014 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde karşısında çıktı. 2015 yılında Afrika Uluslar Kupası’nda sahne alan Clinton N'Jie, kariyeri boyunca 11 maça çıkıp 6 kez fileleri havalandırdı.