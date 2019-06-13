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ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1 Eylül tarihinde başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:34
ÇKS kayıtlarında son gün 30 Haziran

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 1 Eylül tarihinde başlayan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 30 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini söyledi.


Mehmet Akın Doğan, Çiftçi Kayıt Sistemi desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilere sisteme kayıt olmaları çağrısında bulundu.


1 Eylül tarihinde başlayan 2019 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının 30 Haziran 2019 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Doğan, sisteme başvuru yapmayan çiftçilerin, sistemin sunduğu imkanlardan faydalanamayacağını belirtti.


Doğan, tarım alanlarının ÇKS kayıtlarının yapılması, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmelerinin elzem olduğunu söyleyerek, “ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor. ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerimizin yıl içerisinde mazot, kimyevi gübre, yem bitkileri, fark ödemesi gibi tarımsal faaliyetlere ilişkin desteklemelerden yararlanmaları mümkün değildir. Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelebilecek zararları doğrultusunda, kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin son haftada yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını bir an önce yaptırmalarında fayda var" dedi.


Konuyla ilgili çiftçileri sürekli kısa mesajlar göndererek bilgilendirdiklerini hatırlatan Doğan, çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için kayıtlarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.


ÇKS kaydı esnasında çiftçilerden istenen belgeler şu şekilde:


“Herhangi bir ziraat odasına kayıtlı ise, ekim yapılan ürün ve parseli, ilk kez kayıt yaptıracaklar için kendisinin ya da vekilinin bizzat bulunması, T.C. nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf, köy, parsel ve ekilecek ürün.”

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:34
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