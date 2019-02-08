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CK Enerji'nin akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17'ye çıktı

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarına akülü sandalye şarj istasyonları kuruldu- Engelli vatandaşların enerjisiz kalmadan Avrupa Yakası’nda dolaşabileceği hat uzunluğu 122 kilometreye çıktı

08 Şubat 2019 Cuma 12:16
CK Enerji'nin akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17'ye çıktı

ANKARA (AA) - CK Enerji’nin Hayatı Aydınlat projesi çerçevesinde geliştirilen ve engellilerin hayatını kolaylaştıran akülü sandalye şarj istasyonu sayısı 17'ye yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul Avrupa Yakası’nda 14 olan istasyon sayısının Yenikapı, Sanayi Mahallesi ve Başakşehir metro duraklarına kurulanlarla birlikte 17’ye çıktığı belirtildi.

Devreye giren 3 yeni istasyonla birlikte engelli vatandaşların enerjisiz kalmadan Avrupa Yakası’nda dolaşabileceği hat uzunluğunun da 122 kilometreye çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu hat uzunluğunun 2019 yılı sonuna kadar 140 kilometreye ulaşacağının bilgisi verildi.

Bu amaçla akülü sandalye şarj istasyonu sayısının metro, metrobüs ve tramvay hatları üzerinde 25’e çıkarılmasının planlandığı belirtilen açıklamada yeni istasyonlara ilişkin, "Akülü sandalye şarj istasyonlarına bu yıl 5’i İstanbul Avrupa Yakası, 1’i Sivas ve 2’si de Antalya’da olmak üzere 8 tane daha eklenmiş olacak." ifadelerine yer verildi.

2018 yılı sonuna kadar İstanbul Avrupa Yakası’nda kurulan akülü sandalye şarj istasyonlarıyla İstanbul’da metro hattında 54 kilometre, metrobüs hattında da 52 kilometre olmak üzere toplamda 106 kilometre kapsam altına alınmıştı.

CK Enerji çalışanlarının desteğiyle 2016 yılında hayata geçirilen Hayatı Aydınlat isimli sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlenen konserler ve sponsorlardan elde edilen gelirle, akülü sandalye şarj istasyonları kurulmaya başlandı. Hayatı Aydınlat Konserleri'nin 7’si İstanbul’da, 1’i de CK Enerji Çamlıbel Elektrik’in ev sahipliğinde Sivas’ta yapıldı.


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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 12:16
  1. akülü sandalye şarj istasyonu
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