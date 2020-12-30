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Ekonomi CK Enerji'den SLN Tekstil'e "Yenilenebilir Sertifikalı Enerji"
Ekonomi

CK Enerji'den SLN Tekstil'e "Yenilenebilir Sertifikalı Enerji"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 12:28:41 -
CK Enerji'den SLN Tekstil'e "Yenilenebilir Sertifikalı Enerji"

ANKARA (AA) - CK Enerji, karbon ayak izi azaltma taahhüdü veren ilk firmalardan olan SLN Tekstil'in Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) aldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Paris Anlaşması ile uyumlu olarak sıfır emisyon hedefiyle faaliyet gösteren ve BM Moda Endüstri Şartı'na imza atan şirketler arasında yer alan SLN Tekstil, CK Enerji'ye başvurarak yenilenebilir enerji kullanımını sertifikalandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Ticaret Müdürü Kıvanç Akyıldız, şunları kaydetti:

"CK Enerji olarak uluslararası kabul gören I-REC sertifikalarını tüketicilere temin ederek kurumların çevresel sürdürülebilirlik politikalarına destek oluyoruz. Elektrik tedarik eden firmaların bu konuda köprü olması önem arz ediyor. Tüketilen elektriğin kaynağı sorgulanmaya devam ettikçe yenilenebilir üretim sertifikalarına talebin artacağını ve bu durumun finansal etkilerinin kayda değer bir miktara ulaşacağını öngörüyoruz. Üretim santrallerinin yatırım kararı verilirken de önemli bir seçim kriteri olacak. Yatırımcı tercihlerini şekillendirecek bu uzun yolda üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız ve bu konuda elimizden gelen çabayı göstererek sektörde katma değer yaratmayı hedefliyoruz."

Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesi ve nihai tüketiciye kadar izlenmesini sağlayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası Standardı (I-REC) sahibi olmak için belirli gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC veri tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ediyor.

Tesislerde üretilen 1 megavatsaat elektrik için sertifika alınabilirken, elektrik üretim veya satış şirketleri bu sertifikaları elektrikten ayrı olarak satma hakkına sahip bulunuyor.

Türkiye'nin 7 ilinde 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren CK Enerji de müşterileri adına I-REC sertifikalama işini üstlenerek sürdürülebilirlik politikalarına da destek oluyor.



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