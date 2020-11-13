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Ekonomi CK Enerji’den 4 projeye ödül
Ekonomi

CK Enerji’den 4 projeye ödül

CK Enerji tarafından a2016 yılından bu yana düzenli olarak verilen “Fikrinle Enerji Kat Ödülleri” sahiplerini buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:22:00 -
CK Enerji’den 4 projeye ödül

Grup bünyesindeki farklı şirketlerin Genel Müdürleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan Fikrinle Enerji Kat Jürisi, grubun farklı şirketlerinden 8 çalışan tarafından geliştirilen 4 projeyi ödüle layık gördü. Dereceye girenlere ödüllerini vermek üzere düzenlenen törende CK Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Barış Müstecaplıoğlu, “Yenilikçi fikirleri ve gelişmeyi teşvik etmek için grup bünyesinde başlattığımız Fikrinle Enerji Kat Yarışması, çalışma arkadaşlarımız tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Çalışma arkadaşlarımız tarafından geliştirilen bu projeler, hem şirketimize hem de sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. Verimlilik odaklı, sektöre yeni uygulamalar kazandıran, müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran ‘fikirler’in yarıştığı bu platformda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, projeleriyle bize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. CK Enerji olarak yepyeni yarışmalar ve öneri sistemleri ile yenilikçi fikirleri, gelişmeyi teşvik etmeye tutkuyla devam edeceğiz” diye konuştu.

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