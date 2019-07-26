Cizreli sporculardan Kaymakam Arıcan’a ziyaret

Türkiye Kick Boks Şampiyonası 2.’si ve Türkiye Muay Thai Şampiyonası 3.’sü olan sporcular, Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan’ı ziyaret etti.

1-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Erzurum’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında gençler kategorisinde 63,5 kilogramda Medeni Çelik Türkiye 2.’si, büyükler kategorisi 89 kilogramda İbrahim Halil Güzel Türkiye 2.’si oldu. Antalya’da düzenlenen Türkiye Muay Thai Şampiyonasında da gençler kategorisinde 70 kilogramda Ramazan Adanur Türkiye 3.’sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarılı olan sporcuları makamında kabul eden Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, sporcunun her zaman yanında olduğunu belirterek sporculara çeşitli ödüller takdim etti. Kaymakam Arıcan, sporcuların milli maçlarında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek kendilerine başarılar diledi.

Sporcular da desteklerinden dolayı Kaymakam Arıcan’a teşekkür etti.