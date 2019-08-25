0553 313 94 23

Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

25 Ağustos 2019 Pazar 11:40
Cizre'deki bombalı saldırının failleri tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce kalekola yapılan bombalı saldırının failleri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında, 15 Ağustos'ta Cizre ilçesinde teröristlerce EML Kalekolu'na yapılan bombalı saldırının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta yapılan operasyonda, 3 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, yapılan ev aramalarında örgüte ait örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ile el bombası ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:40
  1. Şırnak
  2. şüpheli
  3. yakalama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek karayolunu trafiğe kapattı
    1. Çocuklar "Anne lütfen ölme" diyerek..
    2. Adıyaman Ünal Turizm'den açıklama: Biz..
    3. G7 Zirvesi’nde ikinci gün
    4. 30 Ağustos provası göz doldurdu
    5. BTSO, Kırgızistan ile işbirliğini..
    6. Aksa Jeneratör dünya çapında 168..
    7. Bir suikast daha! Çeçen lider camiye..
    8. Cizre'deki bombalı saldırının failleri..
    9. Bakan Pekcan’dan okul alışverişi..
    10. Ormana’nın tarihi düğmeli evleri
    11. Fenerbahçe pes etmiyor
    12. Karesili vatandaşlar atık getirdi,..
    13. Galatasaray’dan UEFA Süper Kupa’nın..
    14. Kurban Bayramı'nda korunan alanlara..
    15. Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam..
    16. "Cep telefonları bilinenden üç kat..
    17. Engelliler 30 Ağustos Zaferi’ni suya..
    18. Kütahya’da otomobil tıra çarptı: 2..
    19. Başkan Büyükkılıç, Nevşehir’de Yerel..
    20. Hindistan siyonizme hizmet ediyor
    21. Batuhan Hidayetoğlu, Yahyalıspor’da
    22. Trafik kazasında ağır yaralanan baba..
    23. İmece usulu yapılan "Soğanlı bebeği"..
    24. Bağcılar’da yıkılma tehlikesiyle..
    25. "Döndü bacı" 20 yıldır değirmen..
    26. "Dijital ödemelerde dolandırılmamak..
    27. Başkan Şayir’den genç sporcuya teşekkür
    28. (Özel) Üniversiteli genç karton..
    29. Milletvekili Dülger’in Malazgirt..
    30. “Kadına şiddete hayır” dedi, kadın..
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek