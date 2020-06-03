Cizre’de temizlik çalışmaları

Sokakta Temizlik Var Projesi kapsamında ilçe genelinde temizlik çalışması başlatan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şah ve Kale Mahallesini baştan aşağı temizledi.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgına karşı bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da Sokakta Temizlik Var Projesi ile Şah ve Kale Mahallesindeki boş arsalarda biriken çöpleri topladı. Belediye ekipleri, su oluklarında biriken kum ve çamurları kürekle temizleyerek, sokak ve caddeleri süpürdü.

Şah ile Kale Mahallesini baştan aşağı elden geçiren ekipler, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları temizledi.