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Dünya Cizre'de şiddetli yağış sele sebep oldu! Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Dünya

Cizre'de şiddetli yağış sele sebep oldu! Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde etkili olan yağmur yağışı sele sebep oldu. Sel yaşanan bölgelerde kaydedildiği belirtilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 18:21:00 - 2022-11-24 18:30:34

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yağışların sele sebep olduğu öğrenilirken, şehrin bir çok noktasının sular altında kaldığı öğrenildi.

Ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sel yaşanan bölgeden çekilen videolar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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