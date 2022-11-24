Cizre'de şiddetli yağış sele sebep oldu! Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde etkili olan yağmur yağışı sele sebep oldu. Sel yaşanan bölgelerde kaydedildiği belirtilen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde şiddetli yağış etkili oldu.
Yağışların sele sebep olduğu öğrenilirken, şehrin bir çok noktasının sular altında kaldığı öğrenildi.
Ölü veya yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmasa da sel yaşanan bölgeden çekilen videolar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.