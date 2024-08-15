Cizre'de Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere kurs sonu sınav yapıldı

Hz. Nuh Camii'nde yapılan sınavda konuşan Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, yaz Kur'an kursları döneminde 237 kurs ile binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Baran, "Yaz Ku'ran kurslarımızın son günündeyiz. 237 kursumuzda öğrencilerimizle yoğun bir şekilde çalıştık. Öğrencilerimize değerler eğitimini, itikadı, siyeri, fıkhı ve Kur'an-ı Kerimi en güzel bir şekilde öğretmeye çalıştık. Kurs döneminde Kur'an-ı Kerime geçenler oldu. Proje hafızlık okullarımıza yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Kurslarımızda çocuklarımıza camiyi, cami adabını ve değerler eğitimini öğretmeye çalıştık. Yaz Kur'an kurslarında sonrada cami derslerimiz başlayacak ve yıl boyunca devam edecektir" dedi.