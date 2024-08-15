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Yerel Cizre'de Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere kurs sonu sınav yapıldı
Yerel

Cizre'de Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere kurs sonu sınav yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-15 22:35:00 - 2024-08-15 23:00:43
Cizre'de Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere kurs sonu sınav yapıldı

Şırnak'ta Cizre İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrencilerin yıl boyunca öğrendikleri bilgilerle yılsonu sınavı yaptı.

Hz. Nuh Camii'nde yapılan sınavda konuşan Cizre İlçe Müftüsü Süleyman Baran, yaz Kur'an kursları döneminde 237 kurs ile binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Baran, "Yaz Ku'ran kurslarımızın son günündeyiz. 237 kursumuzda öğrencilerimizle yoğun bir şekilde çalıştık. Öğrencilerimize değerler eğitimini, itikadı, siyeri, fıkhı ve Kur'an-ı Kerimi en güzel bir şekilde öğretmeye çalıştık. Kurs döneminde Kur'an-ı Kerime geçenler oldu. Proje hafızlık okullarımıza yönlendirdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Kurslarımızda çocuklarımıza camiyi, cami adabını ve değerler eğitimini öğretmeye çalıştık. Yaz Kur'an kurslarında sonrada cami derslerimiz başlayacak ve yıl boyunca devam edecektir" dedi.

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