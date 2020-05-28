  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cizre’de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP binasını ateşe vermek isteyen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 17:36:29 -
Cizre’de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde HDP binasını ateşe vermek isteyen bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.


HDP Cizre ilçe binasına gelen M.B. isimli kişi bina girişine yanıcı madde dökerek ateşe vermek isteyen bir kişi, olay yerinden kaçtı. Kaçan Şüpheli Cizre Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alınırken.


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 01.00 sıralarında meydana gelen HDP Cizre İlçe Başkanlığı binası ana giriş kapısının yanıcı maddeyle ateşe verilmesi ve kapı alt kısmında yanık izi oluşması olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı