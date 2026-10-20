Cizre'de dolmuş oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk öldü, 1’i yaralı kurtuldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir dolmuş hızla girdiği sokakta oyun oynayan çocuklara çarptı. Çocuklardan 1’i hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.
Cudi Mahallesi'nde sokakta bisikletle oyun oynayan iki çocuğa, sokağa hızla giren plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir dolmuş çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan anaokulu öğrencisi Barış Elma, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Minik Barış’ın cansız bedeni, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlığına defnedildi.