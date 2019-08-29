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Cizre’de denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ çerçevesinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde de temizlik etkinliği yapıldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:00
Cizre’de denetimli serbestlik yükümlüleri çevre temizliği yaptı

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ çerçevesinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde de temizlik etkinliği yapıldı.


Cizre’de bulunan Sur Dibi ve Bırca Belek Parklarında düzenlenen etkinlik kapsamında 31 yükümlü protokol üyeleri ve kurum müdürleri ile birlikte çevre temizliği yaptı. Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında 26-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında cezalarının kalan infaz sürelerini kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışma suretiyle yerine getiren yükümlüler Kale Mahallesinde bulunan Bırca Belek ve Sur Dibi Aile Parkında çevre temizliği yaptı. Etkinliğe Cizre Cumhuriyet Savcısı Korhan Sert, Denetimli Serbestlik Müdürü Halil Yeşildere, Emniyet Müdür Yardımcısı Alptekin Özgen, Milli Eğitim Müdürü Mirza Cazım, Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç, Cizre Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Sabahattin Sefinç, kurum müdürleri ve Cizre Denetimli Serbestlik bürosu çalışanları katıldı.


Türkiye genelinde birçok yerde gerçekleşen temizlik etkinliği ile ilgili kısa bir açıklama yapan Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan ’Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ çerçevesinde bir etkinlik düzenleyerek çevre temizliğine karşı duyarlılığı ve bilincini arttırmak amaçlı bir temizlik organizasyonu yaptıklarını söyledi. Sert, "Çevre temizliği konusu geleceğimizi ve gelecek nesilleri ilgilendiren en önemli konulardan birisi. Bu bağlamda anayasamızın 56. maddesinde de çevre kirliliğini önlemek ve buna ilişkin tedbir almak hem devletin hem de vatandaşın ödevidir şeklinde anayasamızda hüküm vardır. Bu doğrultuda hem farkındalığı arttırmak hem de çevre temizliği konusunda bilinci arttırmak amaçlı vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı Bırca Belek ve Sur dibi parklarında temizlik çalışması yaparak bu alanları çöplerden temizledik. Bu anlamda bugünkü etkinliğimize iştirak eden protokol üyelerine, denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:00
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