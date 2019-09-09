0553 313 94 23

Cizre polisi okul önlerindeki denetimleri arttırdı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:40
Cizre polisi okul önlerindeki denetimleri arttırdı

Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul önlerindeki uyuşturucu denetimlerini arttırdı.


Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince okul önlerinde ve çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde, şüphelilerin kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapılırken yine şüpheli görülen araçlarda da uyuşturucu araması yapılıyor.


Altı ayrı noktada gerçekleşen denetimde 120 polis görev aldı. 32 araç ve 456 kişinin sorgulandığı denetimde ekipler öğrencilerle sohbet ederek, uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılarda bulundu. Öğrenciler de okul çevresinde gördükleri olumsuzlukları polise anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'in liman kenti Hudeyde'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
    1. Yemen'in liman kenti Hudeyde'de..
    2. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    3. Samsun Tekkeköy 276 TOKİ konutları ne..
    4. Hatay İl Emniyet Müdürü trafik kazası..
    5. Kadın girişimciler, kurdukları..
    6. Güney Afrika'daki 400 Nijeryalı..
    7. Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza..
    8. Başkan Esen, DADD üyeleriyle bir araya..
    9. TAŞGAD’tan şehit ve gazi çocuklarına..
    10. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah..
    11. Galatasaray, Kasımpaşa maçı..
    12. “Alpullu Yeni Turizm Konuları..
    13. 09.09.2019’da ’evet’ dediler
    14. Aşure günü yapılması gereken ibadetler..
    15. Kerbela’da şehit edilen Hazreti..
    16. Üzerine yük asansörü düşen işçi..
    17. Galatasaray, Kasımpaşa maçının..
    18. Suya düşen otizmli çocuk hayatını..
    19. Başkan Altay: “Gençlerimiz Türkiye’yi..
    20. Küçükçekmece’de yeni eğitim öğretim..
    21. BM'den İklim değişikliği uyarısı
    22. Kamil Karabörk kimdir? Hatay Emniyet..
    23. "Anaların eylemi Anadolu'nun umududur"
    24. Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde..
    25. Sultangazi'de sahte içki operasyonu!
    26. Edenred Türkiye Kadın Yelken..
    27. Red Bull Air Race şampiyonu Matt Hall
    28. Başkan Arısoy, Haluk Ündeğer..
    29. Van deprem son dakika kaç şiddetinde..
    30. Hulusi Akar Bulvarına yaya ve bisiklet..
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    Davutoğlu cephesinden flaş açıklama: Aklını AK Parti düşmanlığında sakatlamış bazı...
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!