Tüm yurt sıcak havanın etkisi altında. Ancak Cizre'de kaydedilen sıcaklık bir rekora imza attı. Cizre'de 20 Temmuz'da termometreler 49.1 dereceyi gösterdi. Bu rakam Türkiye'de şimdiye kadar ölçülen en yüksek rekor oldu. Peki, Cizre nerede?

Cizre nereye bağlı? Cizre hava durumu güncel

Cizre, Şırnak iline bağlı bir ilçedir. Cizre'nin nüfusu 132,857'dir. Cizre 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Cizre ismi nereden geliyor?

En eski ismi Kardu Rahipliği anlamına gelen "Kardu Gazarta" dir. Modern Kürt kelimesinin en eski yazılış biçimi Kardu'dur. Persler Gazarta ve Bazibda, Abbasiler onların Şehir Yöneticisi Omar olduğundan Djasirat-ibn ʿUmar (Cezire-i İbn-i Ömer) ve daha sonra Cizîra Botan ismi verilirdi. Akkoyunlular Cizre'ye Ceziretuşşeref derlerdi. Cezire Arapça'da "ada" anlamına gelir, çünkü Dicle nehri burada kıvrılır, bir su adası gibi bir alan oluşturur.