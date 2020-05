Cizre Belediyesi berber ve kuaför salonlarını dezenfekte etti

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, korona virüs nedeni ile 21 Marttan beri kapalı olan ve 11 Mayısta tekrar hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını baştan aşağı dezenfekte etti.

Korona virüs salgınının Türkiye’de önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Martta kapatılan berber ve kuaför salonları 11 Mayıstan itibaren sağlık ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde hizmet vermeye başladı. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatıyla ekipler, yaklaşık iki aylık süreden sonra tekrar hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarına maske ile dezenfektan dağıtarak, iş yerlerini dezenfekte etti.

Kaymakam Sinanoğlu, korona virüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, "Bu süreçte her türlü önlemleri alarak hiçbir sıkıntıya mahal vermedik. Vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı toplumsal alanları dezenfekte ettik. Korona sürecinin aslında biraz hızını düşürdüğü günlerdeyiz ancak tedbiri elden bırakmadan birtakım kısıtlamalarla kuaförlerimiz ve berberlerimiz yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ancak vatandaşlarımızın evde kalma kısıtlamalarına uymaya devam etmesi gerekiyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren belediye olarak mümkün mertebe yapılabilecek her türlü çalışmayı ivedilikle yaptık. Normalleşme sürecinde de üstümüze düşen vazifeleri eksiksiz yapacağız. Normalleşme sürecinde açılacak ve faaliyet gösterecek her alana belediye olarak dezenfekte ve temizlik çalışmalarını gerçekleştireceğiz" dedi.