Cizre Belediyesi 16 noktaya dezenfektan cihazı yerleştirdi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı 16 noktaya dezenfektan cihazları yerleştirdi.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını nedeni ile halk sağlığını koruyucu ve önleyici hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Korona virüs salgınına karşı her türlü tedbirleri alan Cizre Belediyesi şimdi de ayakla çalışan yeni dezenfektan makinelerini vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlara yerleştirdi. Cizre Belediyesine bağlı ekipler Orhan Doğan Caddesine 3, PTT şubelerine 2, Dörtyol kavşağına 2, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 1, Hz. Nuh Cami’sine 1, Huzur Cami’sine 1, otogara 1, Şerafettin Elçi Caddesine 1, eski çarşıya 1, İzzet Kezer Caddesine 1, Sanat sokağına 1 ve Sevgi sokağına 1 adet dezenfektan cihazları yerleştirdi.

İlçenin 16 farklı noktasına yerleştirilen dezenfektan cihazları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, "Korona virüs salgınına karşı ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. İnsan sağlığının ön plana alındığı dezenfektan cihazları el ile değil sadece ayakla açılma özelliğine sahiptir. Vatandaşlarımızın ellerini titiz bir şekilde dezenfekte etmesini istiyoruz. Yeni nesil dezenfektan makineleri böylece hijyeni ön plana alarak vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuz sorunla karşılaşmamasını sağlıyor" dedi.