Citroen Türkiye’de atama
Stellantis Grup şirketi olan Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Citroën Türkiye’de önemli bir atama gerçekleşti.
01 Mart 2019 tarihinden beri Citroën markasının Ürün, Kampanya ve Fiyatlandırma Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Zeynep Durusu, 11 Mart 2021 itibarıyle Citroën Türkiye Pazarlama Direktörlüğü görevini Selen Alkım’dan devraldı. Evli ve iki kız çocuk annesi olan Durusu görevine, 11 Mart 2021 tarihi itibarıyle Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü olarak, Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım’a bağlı olarak devam edecek. Öte yandan Opel Türkiye Satış Müdürü Yiğit Yantaç, 1 Nisan Perşembe günü itibarıyla Opel Türkiye Satış Direktörü pozisyonuna getirildi.