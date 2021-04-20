Citroën felsefesinin en güncel hali

Yeni C5 X, tasarımı ve tarzıyla Citroën felsefesinin en iyi örneği olarak öne çıkıyor. C5 X, genişleyen yükseltilmiş gösterge ekranı, yarı otonom sürüşü sağlayan sürüş destek sistemleri ve doğal ses tanıma özelliğine sahip yeni 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı iletişim arayüzüyle araçtaki yaşamı kolaylaştıran gelişmiş ve modern teknolojilerle donatılıyor. Hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan yeni model, modernlik, statü ve inovasyon ifade ediyor ve tüm bu özelliklerle hem büyük hacimli otomobil hem de SUV segmenti müşterilerinin yüksek beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. C5 X, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle bu yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da yollara çıkacak.