Citroën ë-Berlingo Van, yılın ikinci yarısında satışta

ë-Berlingo Van, 275 km’ye (WLTP döngüsü) varan elektrikli sürüş menzili sayesinde, giderek daha da artan kısıtlamalara takılmadan şehir merkezleri ve aynı zamanda kent banliyöleriyle kırsal alanlar olmak üstün hareket özgürlüğü sunarak profesyonellerin günlük gereksinimlerini karşılıyor. ë-Berlingo Van, Berlingo’nun efsanevi özelliklerinden ödün vermeden elektrikli sürüşün tüm avantajlarını kullanıma sunabiliyor. 4,4 m3’e kadar kargo alanı, 800 kg’a kadar yük taşıma kapasitesi ve Extenso® kabininin modülerliği de dahil olmak üzere dört farklı gövde tipi ile üretiliyor. ë-Berlingo Van, MyCitroën uygulaması üzerinden gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri sunarak kullanıcının batarya şarj durumunu uzaktan yönetebilmesine olanak sağlıyor. Profesyonellerin ulaşım gereksinimlerini sessiz ve esnek bir şekilde çözmek üzere tasarlanıp geliştirilen Citroën ë-Berlingo Van, 2021 yılının ikinci yarısında satışa sunulacak.