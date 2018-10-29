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Çıtır operasyon: 50 ton çekirdeğe el konuldu!

Denizli'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 tona yakın çekirdeğe el konuldu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 23:45
Çıtır operasyon: 50 ton çekirdeğe el konuldu!

Denizli'nin Honaz ilçesinde üreticilerden topladıkları çekirdeklerin parasını ödemeyen ve zorla senet imzalatarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik jandarma tarafından ‘çıtır' operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda tonlarca çekirdeğe de el konuldu.

10 farklı noktaya eş zamanlı baskın

Edinilen bilgilere göre operasyon, Honaz merkezli Baklan ve Bozkurt ilçelerinde gerçekleştirildi. Bölgede çekirdek alımı üzerinden yaklaşık 30 dolandırıcılık olayıyaşandığı yönünde ihbar alan jandarma tarafından operasyon yapıldı. ‘Çıtır' ismi verilen operasyonda 10 farklı noktaya eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda, üreticilerden çekirdek alarak "parasını sonra vereceğiz" diyen ve dolandırıcılık yapan, ayrıca zorla senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 50 tona yakın çekirdek, ruhsatsız silah ile çek ve senetler ele geçirildi. Ele geçirilen çekirdekler çuvallar içerisinde kamyonlara yüklendi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 23:45
  1. Denizli
  2. Bozkurt
  3. Honaz

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