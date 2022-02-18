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Kadın - Aile Çıtır mantı tarifi nasıl yapılır? Kızarmış çıtır mantı
Kadın - Aile

Çıtır mantı tarifi nasıl yapılır? Kızarmış çıtır mantı

Akşam yemeğine bugün ne pişirsem? diye düşünenler için çıtır mantı tarifi

Yeniakit Publisher
2022-02-18 16:35:00 - 2022-02-18 16:38:22
Çıtır mantı tarifi nasıl yapılır? Kızarmış çıtır mantı

Çıtır mantı tarifi

Çıtır mantı malzemeler

  • 2 adet yufka
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kasığı karabiber
  • 2 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • Çıtır mantı sosu malzemeler
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 su bardağı süzme yoğurt

Kızartmak için;

  • Ayçiçek yağı

Çıtır mantı tarifi nasıl yapılır?

Çıtır mantı tarifi için önce geniş bir tavada ayçiçek yağında kıymayı kavurun. Ardından soğan rendeleyin, sarımsağı ezin. Bu malzemeleri kıymaya ilave edin. Birkaç tur karıştırdıktan sonra karabiberi, tuzu, kimyonu ekleyin kavurulmuş kıymayı ocaktan alın. Yufkayı tezgâha açın. 4 parmak genişliğinde kesin. Üzerine tereyağını her yerine gelecek şekilde sürün. Hazırladığımız köfte harcını yufkanın üzerine eşit şekilde paylaştırın. Daha sonra yufkayı üçgen şeklinde sarın. Çıtır mantıları bol kızgın yağda kızartın. Bir tavada tereyağını biraz yakın, kırmızı toz biberi ekleyin, bir taşım kaynatın. Çırpılmış yoğurtla tereyağı sosunu mantı üzerine gezdirin. Çıtır mantı akşam yemeğine hazır. Afiyet olsun.

 

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