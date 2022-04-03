Çıtır lokma tatlısı tarifi :3 2 1 Lokma tatlısı çift kavurulmuş çıtır çıtır evde nasıl yapılır?

Çıtır lokma tatlısı tarifi

3 2 1 lokma tatlısı çift kavurulmuş çıtır çıtır tarifi

Malzemeler

3 su bardağı un

2 su bardağı ılık su

1 paket instant kuru maya ( 10 gram )

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Şerbet:

2 su bardağı şeker

1, 5 su bardağı su

Limon

Kızartmak için:

Bol sıvı yağ

3 2 1 lokma tatlısı çift kavurulmuş çıtır çıtır tarifi nasıl yapılır?

Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Şekeri ve suyu tencereye alıp kıvamlı olacak şekilde 10 dakika kaynatıyoruz, bir kaç damla limon ekleyip 3 dakika daha kaynatın. Şerbeti soğumaya bırakıp hamuru hazırlamaya geçiyoruz. Gerekli malzemeleri bir kaba alıyoruz ve mikser yardımıyla karıştırıyoruz, cıvık bir hamur olacak. 40 dakika kadar mayalanması için dinlenmeye bırakıyoruz. Bu sırada tenceremize yarısına kadar sıvı yağ ekliyoruz ve kızdırıyoruz. Hamuru tekrar kaşık ile karıştırıp çökmesini sağlıyoruz. Bu arada şerbet buz gibi olmalı. Dinlenen hamurumuzdan avucumuzun içine yumruk yapar gibi alıyoruz. Yumruğun üstünde kalan kısmı yağlanmış çay kaşıkla alıyoruz. Kızgın yağa atıp kızartıyoruz. Bütün lokmalar bitince tekrar hepsini birlikte kızgın yağa atıp bir dakika daha kızartıyoruz. Kızaran hamurları yağını süzüp şerbetin içine atıyoruz ve yine karıştırarak yaklaşık 2 dakika kadar bekletip alarak servise hazır hale getiriyoruz.

Püf noktaları:

1. İki defa kızarınca daha çıtır oluyor

2. Şerbet buz gibi olacak

3. Üstü açık muhafaza edin yumuşamasın.

Lokma tatlısı yumuşamaması için ne yapmalı?

Şerbeti için, şekeri tencereye koyup suyu ekleyerek 20 dakika kaynatıyoruz ve limonunu ekliyoruz kaynayan şerbeti soğumaya bırakıyoruz. Püf noktası :İki defa kızartmamızın sebebi şerbete atınca yumuşamaması için, şerbetimiz çok soğuk olacak buna dikkat edelim.