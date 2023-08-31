Çıtır çıtır kornişon turşu: Kış mevsiminde beyin gıdası salatalık turşusu! Kolajen, cilt ve kemik sağlığınız için yapın

Çıtır Çıtır Kornişon Turşu Tarifi İçin Malzemeler

3 kilo kornişon salatalık

5 kiloluk turşu bidonu

3 litre su

7 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 çay bardağı elma sirkesi

1 yemek kaşığı limon tuzu

1 baş sarımsak

Çıtır Çıtır Kornişon Turşu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kornişonları tertemiz yıkayıp sirkeli suda 5 dakika bekletin üzerinde ki çamurların iyice temizlenmesi için sonra turşu suyumuzu hazırlıyoruz. Genişce bir kap içerisinde sarımsak haric bütün malzemeleri suya katıp iyice eritiyoruz. Daha sonra tursu bidonunun dibine soyulmuş sarımsakların yarısını koyuyoruz sonra kornişonları dizip aralarına da kalan sarımsakları koyuyoruz. Böylece bidonumuzun tam dolacak şekilde kornişonla dolduruyoruz hic boşluk kalmayacak şekilde dolarsa tursu daha iyi olur en son hazırladığımız suyu üzerine döküp sıkıca ağzını kapatıyoruz. Serin ve güneş görmeyen yerde 15 gun bekletin ve turşunuz hazır. Afiyet olsun.

NOT:Her bir litre su için 2 yemek kaşığı kaya tuzu 1 çay bardağı sirke elma da olur. Üzüm de 1 tatlı kaşığı limon tuzu isteğe bağlı sayı da sarımsak. Afiyet olsun.

Kimi zaman tek kimi zaman da şalgam suyuyla içilen turşu suyunun en önemli faydaları!

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TURŞU SUYU VE BAL KARIŞIMI FAYDALARI…

İnsanların özellikle ilerleyen yaşlarında kas ve kemik tutulmalarını engellemek için kan seviyesinin ve kalsiyum oranının dengeli olması şarttır.

Turşu suyunda bol miktarda bulunan kalsiyum, bunu engeller. İçerisine bal eklendiğinde ise etkisi 2 katına çıkar.

Özellikle sarımsağın içeriğinde bulunan flavonidler maddesi alzheimer veya kronik unutkanlığı olan kişilerin problemlerini azaltmaktadır.