  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş türbenin suyunu kesti! Skandal harekete tepki yağdı

Radyoaktif suyu okyanusa boşaltmışlardı! Tepki çeken Başbakan canlı yayında balık yedi

Bu iddia Türkiye’yi sarsar Meral Akşener Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi için 100 milyon dolar para aldı

Gabon'un ardından 2 Afrika ülkesini daha darbe korkusu sardı! Komutanları alelacele emekli ettiler

Peugeot 3008 fiyat listesi, at arabası fiyatına Fransız tankı!

Uluslararası utanç ülke tamamen çöktü! Resmen kaos yaşanıyor İki gündür ülkeye giriş çıkış yapılamıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllarca kendi zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır”

CHP’li belediyeden skandal savunma! Ağaçları kesmemişler sadece alandan uzaklaştırmışlar Parkı mahvettiler suçu Kurul’a attılar

31 Ağustos 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Hadis Âlimi İmam Buhari'nin vefatı
Kadın - Aile Çıtır çıtır kornişon turşu: Kış mevsiminde beyin gıdası salatalık turşusu! Kolajen, cilt ve kemik sağlığınız için yapın
Kadın - Aile

Çıtır çıtır kornişon turşu: Kış mevsiminde beyin gıdası salatalık turşusu! Kolajen, cilt ve kemik sağlığınız için yapın

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:20:00 - 2023-08-31 13:23:14
Çıtır çıtır kornişon turşu: Kış mevsiminde beyin gıdası salatalık turşusu! Kolajen, cilt ve kemik sağlığınız için yapın

Unutkanlık hastalıklarına ev alzheimer hastasına iyi gelen en çok tercih edilen turşu suyu fiyatlarıyla da konuşuluyor. Turşu suyu içerisinde bulunan sarımsak, özellikle sinir sistemine pozitif bir etki yaratmaktadır, kemikleri de çelik gibi yapıyor. Türk mutfağının olmazsa olmaz kış hazırlıklarından biri de tabii ki turşuyu evde yapmaya ne dersiniz.

Çıtır Çıtır Kornişon Turşu Tarifi İçin Malzemeler

3 kilo kornişon salatalık
5 kiloluk turşu bidonu
3 litre su
7 yemek kaşığı kaya tuzu
1 çay bardağı üzüm sirkesi
1 çay bardağı elma sirkesi
1 yemek kaşığı limon tuzu
1 baş sarımsak

Çıtır Çıtır Kornişon Turşu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle kornişonları tertemiz yıkayıp sirkeli suda 5 dakika bekletin üzerinde ki çamurların iyice temizlenmesi için sonra turşu suyumuzu hazırlıyoruz. Genişce bir kap içerisinde sarımsak haric bütün malzemeleri suya katıp iyice eritiyoruz. Daha sonra tursu bidonunun dibine soyulmuş sarımsakların yarısını koyuyoruz sonra kornişonları dizip aralarına da kalan sarımsakları koyuyoruz. Böylece bidonumuzun tam dolacak şekilde kornişonla dolduruyoruz hic boşluk kalmayacak şekilde dolarsa tursu daha iyi olur en son hazırladığımız suyu üzerine döküp sıkıca ağzını kapatıyoruz. Serin ve güneş görmeyen yerde 15 gun bekletin ve turşunuz hazır. Afiyet olsun.

NOT:Her bir litre su için 2 yemek kaşığı kaya tuzu 1 çay bardağı sirke elma da olur. Üzüm de 1 tatlı kaşığı limon tuzu isteğe bağlı sayı da sarımsak. Afiyet olsun.

Kimi zaman tek kimi zaman da şalgam suyuyla içilen turşu suyunun en önemli faydaları!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TURŞU SUYU VE BAL KARIŞIMI FAYDALARI…

İnsanların özellikle ilerleyen yaşlarında kas ve kemik tutulmalarını engellemek için kan seviyesinin ve kalsiyum oranının dengeli olması şarttır.

Turşu suyunda bol miktarda bulunan kalsiyum, bunu engeller. İçerisine bal eklendiğinde ise etkisi 2 katına çıkar.

Özellikle sarımsağın içeriğinde bulunan flavonidler maddesi alzheimer veya kronik unutkanlığı olan kişilerin problemlerini azaltmaktadır.

Hindistan cevizi yağı: Sağlık problemleri derdini mahsur edip dur dedi! İşte detaylar şu şekilde, gelin birlikte bakalım
Hindistan cevizi yağı: Sağlık problemleri derdini mahsur edip dur dedi! İşte detaylar şu şekilde, gelin birlikte bakalım

Kadın - Aile

Hindistan cevizi yağı: Sağlık problemleri derdini mahsur edip dur dedi! İşte detaylar şu şekilde, gelin birlikte bakalım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23