Çırpma telinizi böyle temizleyin!
Çırpma telini temizlemek zannettiğiniz kadar zor değil. Sizde bu yöntemi deneyerek çırpma telinizi kolaylıkla temizleyebilirsiniz.17 Ağustos 2018 Cuma 18:57
Yumurta, kek harcı ya da sos karışımlarını homojen bir şekilde karıştırmak için kullandığımız çırpma telini temizlemek epey bir zahmet istiyor.
Çırpma telini kolay bir şekilde temizlemek için işte yapmanız gerekenler...
Çırpma telini sıcak sabunlu su dolu bir kaba koyun. Yaklaşık 5 dakika beklettikten sonra çırpma teliyle sabunlu suyu çırpmaya başlayın. Bir müddet sonra kurumuş lekelerin telden ayrıldığını göreceksiniz.
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