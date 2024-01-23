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Gündem Çırpınışın ispatı! İsrail'e son dönemin en büyük darbesi
Gündem

Çırpınışın ispatı! İsrail'e son dönemin en büyük darbesi

Yeniakit Publisher
2024-01-23 11:32:00 - 2024-01-23 11:38:40
Çırpınışın ispatı! İsrail'e son dönemin en büyük darbesi

Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırırken Hamas'la girdiği kara çatışmasında 'yenilmez' ordusu hezimete uğratılan katil İsrail ordusu, bir günde 21 askerinin öldüğünü belirterek bunun şimdiye kadar en ağır kayıp olduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze’deki 21 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail’in bir günde 21 askerini kaybetmesi 7 Ekim’den bu yana en ağır kaybı olduğu belirtiliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, Gazze Şeridi’nin güneyinde dün akşam saatlerinde patlamanın ardından iki binanın çöktüğünü ve bir tankın da RPG ile vurulduğunu duyurdu. Patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydeden Hagari, 21 İsrailli askerin öldüğünü aktardı.

Hagari, sınırda yaşayan ve İsrail operasyonlarının ardından evlerini terk eden İsraillilerin geri dönebilmeleri için ordunun tampon bölge oluşturma çabasının bir parçası olarak binaları yıkan İsrailli askerlerin sınıra yaklaşık 600 metre mesafedeki bölgede görev yaptıklarını kaydetti.

Tank vurulurken iki binada patlama oldu

 

Sözcü Hagari, “Bildiğimiz kadarıyla 16.00 sıralarında RPG Hamas tarafından İsrailli askerlerin güvenliğini sağlamak için görev yapan tank vuruldu ve eş zamanlı olarak iki katlı iki binada patlama meydana geldi. Bina, çok sayıda İsrailli asker içerisinde ve yakınındayken bu patlamanın ardından yıkıldı” ifadelerini kullandı. Askerler tarafından binaların yıkılması için döşenen mayınların patlamış olabileceğini sözlerine ekleyen Hagari, patlama nedenine ilişkin soruşturmanın başladığını kaydetti.
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İsrailli Bakan: Zor ve acı dolu bir sabah

İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant ise “zor ve acı dolu bir sabah” olduğunu ifade ederek, “Kalplerimiz en zor zamanlarında ailelerle birlikte” dedi.

İsrail ordusunun en ağır kaybı

İsrail’in bir günde 21 askerini kaybetmesi 7 Ekim’den bu yana en ağır kaybı olduğu belirtiliyor.

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