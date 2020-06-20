Çırpındıkça batıyorlar! Sözcü, CHP-HDP ittifakını böyle aklamaya çalıştı

yeniakit.com.tr Mardin-Midyat'ta 3 HDP'li meclis üyesi, partilerinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. HDP ile tüm ilişkisini keserek AK Parti saflarına katılan isimler için düzenlenen törende, 3 isme rozet takıldı. HDP’li isimlerin yanlıştan dönüşü Sözcü'ye büyük dert oldu.

CHP-HDP ittifakını örtme çabası

CHP’nin propaganda bülteni Sözcü, HDP’den AK Parti’ye gerçekleşen katılımı, CHP’nin HDP ile yaptığı seçim ittifakı ile kıyaslamaya kalkıştı. 3 ismin AK Parti’ye geçmesini, “Bunu CHP’liler yapsa kıyma makinesine atarlardı” ifadeleri ile bugünkü manşetine taşıyan Sözcü, CHP’nin HDP ile yaptığı seçim ittifakını aklamaya çalıştı. 3 ismin HDP ile tüm ilişkileri kesip AK Parti’ye katılımını diline dolayan Sözcü, HDP’lilerin yanlıştan dönüşü üzerinden, HDP ile seçim ittifakına halen sürdüren ve yanlışta ısrar eden CHP’nin avukatlığına soyundu.