Ciro kaybı desteği başvurusu ne zaman bitecek? Ciro kaybı destek başvurusu ne zaman sonra erecek?

Ciro kaybı desteği kimlere verilir? Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak.

Ciro kaybı destek başvurusu ne zaman sonra erecek?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek hizmeti sektöründeki işletmelere yönelik sağlanan ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini uzattıklarını bildirdi. Bakan Muş, Twitter paylaşımında söz konusu desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerin 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapabileceklerini kaydetti.

Ciro kaybı desteği başvurusu nereden yapılacak?

Muş, dünkü paylaşımında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaf gelir desteği ile kira desteklerinde süre uzatımı açıklamasına ilişkin ayrıntılara yer vermişti. “Ticaret Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre de ödenecek tutar, 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere cironun azalan tutarının yüzde 3’ü oranında hesaplanıyor. Ciro kaybı desteklerine ilişkin başvurular e-Devlet sistemi üzerinden 19 Şubat 2021 itibarıyla alınmaya başlanmıştı. Yapılan süre uzatımıyla birlikte son başvuru tarihi 30 Nisan 2021 olarak belirlenmişti. Ciro kaybı desteği ödemeleri tamamen karşılıksız ve hibe niteliğinde.

Ciro kaybı desteği nedir?

Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2,000 TL'den az ve 40,000 TL'den fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlenecek.

İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020'deki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.