Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı
TÜİK'in açıkladığı mayıs ayına ilişkin ciro endekslerine göre, toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.18 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.
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