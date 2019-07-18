Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı TÜİK'in açıkladığı mayıs ayına ilişkin ciro endekslerine göre, toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

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