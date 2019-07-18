0553 313 94 23

Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayına ilişkin ciro endekslerine göre, toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
Ciro endeksleri yüzde 14,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 14,4 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:42
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. ciro endeksi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    1. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    2. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    3. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    4. Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an..
    5. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı,..
    6. Lise öğrencisinin trafik kazasında..
    7. AVM'lerdeki markalar ortak alan..
    8. Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma
    9. Meclis Başkanı Yıldız Tercan’daki..
    10. Kayseri’de 1 ayda 82 bin 714 araç..
    11. Firari FETÖ şüphelisi yakalandı
    12. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti..
    13. Başkan Alim Işık: "Vatandaşlarımızın..
    14. Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    15. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili..
    16. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön..
    17. GRAFİKLİ Müziğin "tutku"lu ismi: Harun..
    18. 7 ayda 4 bin 300 hastaya anjiyografi..
    19. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    20. Tarihi kentlere "at sırtında seyahat"
    21. Gönüllülerle çocuklar kütüphane inşa..
    22. "Adana Lezzet Festivali" Akdeniz..
    23. Niğde’de masaj salonuna fuhuş..
    24. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı..
    25. Adana’da "Nikah Turizmi"
    26. Trakyalı öğrenciler Van Kalesi’ni gezdi
    27. "Türk okçuluğu özlediği madalyaya..
    28. Nükleer füzyon reaktörü tasarlayan..
    29. Eşini cadde ortasında öldüren sanığın..
    30. Bursa’nın yıldızları Milli Takım yolunda
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!