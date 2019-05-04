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Ciro 2 buçuk milyar doları geçti! Nisan ayı ihracat şampiyonu belli oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre; otomotiv endüstrisi en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:45
Ciro 2 buçuk milyar doları geçti! Nisan ayı ihracat şampiyonu belli oldu

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 1 milyar 766 milyon 8 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 508 milyon 263 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 168,3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77,2'sini gerçekleştiren sanayi grubunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8'lik artışla 11 milyar 791 milyon 348 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 5,9 yükselişle 1 milyar 888 milyon 997 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilikte ise yüzde 4,5 artışla 385 milyon 802 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya

Ülke verilerine bakıldığında nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’ne (AB) 6,9 milyar dolar ihracat yapılırken AB’nin ihracattaki payı yüzde 47,8 oldu. İkinci sırayı 2,8 milyar dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri aldı.

Nisan ayında İstanbul, lider ihracatçı il olma özelliğini korurken, 5,8 milyar dolarla ihracatını bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artırmayı başardı. İstanbul’u 1,4 milyar dolarla Kocaeli,1,2 milyar dolarla Bursa, 807 milyon dolarla İzmir ve 688 milyon dolarla Gaziantep takip etti.

En çok ihracat yapan ilk 5 il, ihracatın yüzde 70,8’ini gerçekleştirirken, ilk 10 ilin oranı yüzde 85,4 oldu.

Yalova, ihracatını 6 kattan fazla artırarak illerde en dikkat çekici artışa imza atarken bu başarısında gemi, yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatı etkili oldu. Osmaniye, çelik ihracatındaki artışla ihracatını 3 katına çıkarırken, madencilik ürünleri ihracatında yakaladığı ivme ile Rize ihracatını 2 katına çıkardı.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:45
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Rize
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Gaziantep
  8. Bursa
  9. Türkiye İhracatçılar Meclisi
  10. Otomotiv endüstrisi
  11. TİM
  12. Almanya
  13. Birleşik Krallık
  14. İtalya
  15. ABD
  16. İspanya
  17. Avrupa Birliği

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