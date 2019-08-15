Çirkin yüzlerini sergilediler! Gezici kafadan kurban düşmanlığı

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Hayvan sevgisinin ardında saklanan duyar kasıcılar bu bayramı da ümmete zehir etmek için olağanüstü gayret gösterdi. Normal günlerde kebapçılardan çıkmayan, lüks yaşamının her anında hayvansal ürünler tüketen seküler cenah, milletin kurban ibadetine dil uzattı. Senede bir defa gerçekleşen ibadeti vahşet olarak niteleyen küstahlar, hayvan kesmek yerine fakirlere yardımda bulunun çağrısıyla milletin aklını bulandırmaya çalıştı. Normal şartlarda İslam’ın hiçbir emir ve kaidesine uymayan STK’lar da kurban bağışı talebinde bulunarak büyük bir ikiyüzlülük örneğine imza attı. Gazeteci Şirin Payzın, Metin Uca, sosyal medya fenomeni Sinem Umaş ve CHP’li belediyeler kurban ibadetinin ruhuna aykırı paylaşımlarda bulundu.

İkiyüzlülükte sınır tanımıyorlar

Yılbaşı akşamları hindi etinin süslediği sofralarda poz verenler, şarapla soslu kebapları yerken paylaşımlarda bulunanlar, hayvan sevgisi namına yaptıkları tek şey ucuz duyar kasıcılıktan öteye gitmeyenler bu bayramda da küstahlıkta sınır tanımadı. CHP zihniyetinin fikirsel mensupları, kurban ibadetine gölge düşürmek için her türlü ucuzluğu ve basitliği sergilemekten geri durmadı.

CHP’li Borkça Belediyesi’nin Kurban Bayramını kutlamak için paylaştığı görsel bu kadar da olmaz dedirtti. Ağaca bağlanmış bir koyun görseli paylaşan CHP’li belediye, “Kurban bayramınız kutlu olsun işaretli yerden kesiniz” diyerek ipin kesilmesine atıfta bulundu.

Bir başka CHP’li belediye olan Datça’da benzer bir küstahlık sergiledi. Resmi hesaplarından bir görsel paylaşan Datça Belediyesi, kurban ibadetinin ruhuyla dalga geçti.

Algı operasyonu yaptılar

Solcuların ekran yüzü olmaktan öteye gidemeyen Şirin Payzın da kurbanı vahşet olarak nitelendirdi. Sosyal medya hesabından, “Hayvan kesmek yerine parayı ihtiyacı olan çocukların eğitimine harcamak gibi büyük bir sevap var mı?” diyerek, mantığa ters takla attırmaya çalıştı.

İslami değerlerle dalga geçen söylemlere imza atan sözde gazeteci Metin Uca da, “Çok tanrılı Yunan uygarlığında da daha çok gök tanrıları için kurban geleneği var. Çok sayıda hayvan kesilerek değil yakılarak tanrılara sunuluyor kuş hatta balık bile kurban olabiliyor. Yani bir şart değil eski uygarlıklardan süregelen bir gelenek kurban a kurban olduklarım” tweetiyle kurban ibadetinin olmadığını iddia edecek kadar zıvanadan çıktı. Uca ve Payzın’ın normal günlerde kebap masalarından pozlar vermesi, “yedikleri etler ağaçta mı bitiyor” yorumlarına neden oldu.

Kurbanı istismar ettiler

Magazin dünyasında kendisine yer edinmek için basit şovlar sergileyen Sinem Umaş da kurban bayramı boyunca skandal tweetler attı.

Kurbanın bir vahşet olduğunu ve hastalık yaydığını iddia eden Umaş, “Şimdi kestiği kurban etiyle sokağında istemediği kedi-köpekleri zehirlerler. Her durumda kan akıtır Müslüman kardeşlerimiz” ifadelerini kullandı.