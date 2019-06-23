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Çirkin sloganlar! CHP'lilerden "şerefine Tayyip" narası!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından sosyal medyada Kemalistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar atmaya başladı.

23 Haziran 2019 Pazar 22:12
Çirkin sloganlar! CHP'lilerden "şerefine Tayyip" narası!

 yeniakit.com.tr 

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasıyla Kemalistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar atmaya başladı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Kemalistler, daha önceki seçimlerde sokaklarda attığı "Şerefine Tayyip" sloganlarının yine tekrarladı.

Sosyal medyada çirkin paylaşımlar

CHP'liler sosyal medya hesaplarında çirkin ifadelerde bulunarak "Şerefine Tayyip" sloganlarıyla içki paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 22:12
  1. Şerefine Tayyip sloganları
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi
  5. İBB seçimi

YORUM YAZ

  • Hamdi YILMAZHamdi YILMAZ21 dk önce
    Hala ayrıştırıyorsunuz hala. Bu şehri kaybetmenin en büyük sorumlusu sizsiniz. Hep saldırıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da en büyük ihaneti sizler yaptınız. Eserinizle öğünün. Demek ki böyle olmuyor. Artık normalleşin. Sizden olmayanı kazanmaya çalışın.
  • ahmetahmet22 dk önce
    azgın güruhu zaptetme misyonu ekreme verildi.... inşallakı Aykut Erdoğdu gibilerin Çanakkale Şehitliğinde alkol alma ayıbı yaygınlaşmaz... dün Kınalıada da BÜFE PLAJ'a ÜYE OLMAYAN GİREMEZ yazmışlar sordum hayırdır diye KAPALI OLANLARI VE ARAPLARI ELEMEK İÇİN ASIYORUZ O LEVHAYI dediler... EKremin işi zor ya mücadele edecek, ya da KK gibi namus sözü verip sözünde durmayacak işten atılan belediye işçileri gibi azgınlığın kamu gücünün arkasına sığınarak yaygınlaşması gibi çok tehlikeli bir sürece girecek....İNŞALLAH ÜLKEMİZİN NORMALLEŞMESİ YÖNÜNDE BİR GAZ BOŞALMASI, ÖZELEŞTİRİ, FIRSAT OLUR BU SONUÇ
  • Dadaş Dadaş 30 dk önce
    Beşiktaş Bakırköy Kadıköy Şişli ve diğer ilçelerde şerefine diyenler fire verdimi vermedi ama milliyetçi kardeşim mütevazı aileler onlara uydu yazık umarım pişman olmayız olduğumuz geç kalmış olmayız
  • Mert kaya Mert kaya 32 dk önce
    Vergi vergi vergipolise 5 milyon ogretmene 4 milyon dolar ucdu ..koruma kanunu kalkmadi ...ordu tam hizaya gelmedi mini etekliye saldiri hemen sorusturma acildi haberleri olacagi buydu.yaziklar olsun ist bitmisdir.bari izmir gibi para sacmayi birakinda koksun sarapcilar
  • FatihFatih36 dk önce
    Hani yaşam tarzına karışmıyorduk, herkes dosttu? "Tekbir-Allahuekber" diye sokaklarda gezmek ayıp değil de içtiği (alkollü ya da alkolsüz, kişinin kendi tercihidir.) Meşrubatı şerefe diye paylaşan adamlara mı laf ediyoruz?
  • Ahmet Ahmet 42 dk önce
    Yazık bu insanlara acıyorum. Çok şükür ki İslam ahlakıyla yetişen bir ailenin evladıyım Rabbime hamd olsun.Sabahlara kadar içip kendilerini kaybederek insanlık dışı vaziyetlere düşmek, tuvaletlerde pis ve necis yerlerde ayılmak, bu süreçte başına ne geldiğini dahi bilememek belki cebindeki paraya dizindeki dona dahi sahip çıkamayacak vaziyette olmak,bir insan kendine nasıl bunu reva görür ben anlamıyorum.Rabbim bu kardeşlerimize inayet nasip etsin.Bu kardeşlerimizide elimizden geldiğince kurtarmaya çalışalım. Unutmayalım ki insan yeryüzünün en şerefli mahlukudur ve yüce rabbimizin halifesidir.
  • TACETTİNTACETTİN44 dk önce
    bu kadar halkı kaale almazsan benim dediğim dedik dersen. milleti tehgit edersen olacağı bu idi eski CHP zihniyeti gibi konuşursan a haber ile ülke tv ile bu kadar haşir neşir olursan benden başka müslüman yok dersen olacağı bu idi bu çakallara koz verirsin işte ....25 yıl önce doğan medyasının yaptığını yandaş kanallara gazetelere yaptırısan olacağı bu idi işte
  • Ceyhun Ceyhun 44 dk önce
    Ayyaşları sevindiren, dindarlara hüzün yaşatan Ekrem ve yandaşı din düşmanlarına, allah düşmanlarına oy vernelerdenkendini dindar sananları allaha havale ediyorum
  • BekirBekir46 dk önce
    Denizin altından metro dünyanın en büyük havaalanı ve daha neler demekki bunlar istanbul halkına fazla geldi...Üzülme başkanım sen bu milletin mutfağındaki yangını söndür cebine giren para artsın bu millet yine seni bırakmaz...Millet zor durumda...Seçime gelince kaybeden istanbul oldu kaybeden ankara oldu ve kaybeden kürtler oldu.Yazin bir kenara.
  • AbdullahAbdullah55 dk önce
    Afiyet olsun koçlar. Başkanlığı aldıktan sonra da bir büyük açarız.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 56 dk önce
    Hepinizin. ........
  • Herşey çok güzel olduHerşey çok güzel oldu1 sa önce
    Şerefe Canlar içim eridi valla buz gibi
  • HasanHasan1 sa önce
    Fazilet partili amcalarda alkolsuz icecekleriyle kutlasinlar onlarinda emekleri vardir
  • OsmanOsman1 sa önce
    Ooooooh rahat bir nefes aldık. Kötü bir dönemin bitiğine seviniyorum. Kimsenin hayat tarzına karışmamayı öğrenmeliyiz.
  • Mustafa BacakMustafa Bacak1 sa önce
    Seviye işi farklı bir şey mi beklenir
  • HakanHakan1 sa önce
    Ak parti siz yine İzmir'e Kemalistlere hizmet etmeye devam edin emiii. Maneviyattan dinden iyice uzaklasin emiiii. Onların cesaretinin onda birine bile sahip olmayın emiii.
  • AviniAvini1 sa önce
    Ak-parti nin bütün hizmetlerini görmezden gelerek Binali Yıldırım’ı oy vermeyenleri allah onlara utanç versin
  • DadaşDadaş1 sa önce
    Siz gazeteci olarak uyarsaydiniz reisi.... Sizin hataniz. Bu olanlar poşet yasası eyt ... Çocuk bakanlar ......
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 1 sa önce
    Inş'Allah alkol komasına girerler, denize düşüp geberirler Domuz döllemeleri.
  • Cüneyt Gündoğdu Cüneyt Gündoğdu 1 sa önce
    Ha yunanlılar kutlamış ha ege denizine döktüğümüz yunanlılara dönüşen chp'liler... Allah ümmet bilinciyle yoğrulmuş osmanlı duygusuyla yaşayan vatansever türklere yardım etsin...
  • Ayık vatandaş Ayık vatandaş 1 sa önce
    Bu kafayla 9 ay sonra çocukları camii avlusuna bırakmayın gidin çdd ye bırakın
  • OktayOktay1 sa önce
    Sevgili Akit.Yorum yaziyorum,yayinlamiyorsunuz.Çok ayip.Bu Kadeh Tokuşturanlara boşuna kizmayin.Alni Seccade de olup bunlara Oy verenlere kizin.Inlar değil mi?bu zemini onlara hazirlayanlar?
  • hercaihercai1 sa önce
    GENEL SECIMLERI KAZANDIKLARINI SANIYORLAR GALIBA SEREFSIZLER!
  • alpagualpagu1 sa önce
    ne yazık ki surda gedik açtılar......
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet1 sa önce
    O şişeleri 15 temmuzda oldugu gibi bi yerinize çakarız.sabrımızı taşırmayın
  • Hayret Hayret 1 sa önce
    Gelsin bu Şeref’e “RTE” düşman larına ve ona kızgın olanlara ders verilmek isteyenlere.
  • sukrusukru1 sa önce
    Tüm tohumu çok fazla maalesef.

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