Çirkin sloganlar! CHP'lilerden "şerefine Tayyip" narası!
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı seçimini kazanmasının ardından sosyal medyada Kemalistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar atmaya başladı.23 Haziran 2019 Pazar 22:12
yeniakit.com.tr
CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasıyla Kemalistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar atmaya başladı. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Kemalistler, daha önceki seçimlerde sokaklarda attığı "Şerefine Tayyip" sloganlarının yine tekrarladı.
Sosyal medyada çirkin paylaşımlar
CHP'liler sosyal medya hesaplarında çirkin ifadelerde bulunarak "Şerefine Tayyip" sloganlarıyla içki paylaşımında bulundu.
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