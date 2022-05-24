Çirkin iftirasından sonra o ifade yine gündemde! 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neredeydi, Erdoğan nerede?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesinin toplu bir kaçış planı içerisinde olduğu iftirasını 2014 yılında FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV'de ilk kez gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu, aynı iftirayı aradan geçen 8 yıldan sonra bu kez de TBMM kürsüsünde attı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler." dedi.

Kılıçdaroğlu ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, akşam saatlerinde sosyal medyadan canlı yayın yapacağını duyurdu: Saat 22.00’de hepinizi bekliyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirası, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otelden hayatını riske atarak, İstanbul'a, milletinin yanına gelişini gündeme getirdi.

'Ne işim var adalarda?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Marmaris'te konakladığı otelin sahibi Serkan Yazıcı, o gece Erdoğan'ın korkusuzca İstanbul'a gidişini şöyle anlatmıştı:

Cumhurbaşkanı oturduğumuz masada bana dönerek "Nereden gidebiliriz?" dedi. Yolların kapalı olabileceğini en yakın adalar olduğunu söyledim. Bana "Benim ne işim var adalarda İstanbul'da olmam lazım" dedi. Kendisine Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı sınırlarından geçebileceğimizi ama çok riskli olduğunu söyledim."

O vakit helikopterle gitme kararı alındı. Otelin önündeki pist tamamen karartıldı, görüş imkanı yoktu. Koruma Müdürü Muhsin bey sürekli olarak acil gidilmesi gerektiğini, burada kalınamayacağını söyledi."

Pilot o alana nasıl indi anlayamadım, büyük başarı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere orada bulunan herkesle helalleştik. Helikoptere bindiğinde 10 dakika telefon görüşmesi yaptı ve havalandı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'a indiğini öğrenince derin bir nefes çekerek şükrettim. Şu an düşündüğümde ülkemiz çok büyük bir bela atlattı. Çok ucuz kurtulduk. Belki bugün ne ben ne sizler burada olmayabilirdiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletinin yanında olabilmek için ölümü göze alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Temmuz hain darbe girişimini ayağında terlikleri ile evindeki TV'nin başında takip etti.