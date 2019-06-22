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Ciritler Milli Mücadele için atıldı

- Erzurum Valiliği koordinesinde "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları başladı- Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil:"Halkımızın ilgisiyle bu müsabakalar inşallah uzun yıllar devam edecektir"

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:02
Ciritler Milli Mücadele için atıldı


ERZURUM (AA) - "23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Erzurum Valiliğinin koordinesinde Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen ve 12 takımın mücadele ettiği müsabakaların ilk gününde, Uzmanlar Atlı Spor Kulübü ile Korkut Ata Atlı Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi.

İki devre halinde 90 dakika süren müsabaka sonrasında +14 puan alan Korkut Ata Atlı Spor Kulübü, +1 puanda kalan rakibi Uzmanlar Atlı Spor Kulübü önünde galip gelen taraf oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, gazetecilere açıklamasında, bu yıl Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında birçok faaliyetin planlandığını söyledi.

Taşkesenligil, "Cumhurbaşkanı'mızın beş büyük ilde bu faaliyetlerin yürütülmesi adına talimatlarıyla, bizler de il müdürlüğü olarak hem Milli Mücadele'yi anmak ve yaşatmak hem de Milli Mücadele'nin başlangıcı olan Erzurum'da bu tarihi ana tanıklık etmek adına ata sporu ciriti faaliyet kapsamına aldık." diye konuştu.

Kulüplerin organizasyonda il birinciliğinin yanı sıra 100'üncü yıl kapsamında da kupa alacaklarını aktaran Taşkesenligil, "Halkımız cirit müsabakalarına, özellikle ata sporlarına desteğini sürdürüyor. Bu müsabakaların ve spor dallarının yaşatılması ancak ilgiyle mümkün olmaktadır. Halkımızın ilgisiyle bu müsabakalar inşallah uzun yıllar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Organizasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Ziya Gökalp Ceylan ve Cirit İl Temsilcisi Sinan Çoban ile çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.


- Dört hafta sürecek


Hafta sonları saat 10.00'da başlayıp 16.00'ya kadar sürecek ve 4 hafta devam edecek Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakalarında takımlar, başarı elde etmek için kıyasıya mücadele verecek.

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında kentte, 100. Yıl Yol Koşusu, tırmanma yarışları, izcilik kampı, dağcılık zirve yürüyüşü, Paintbol Türkiye Şampiyonası, bisiklet yarışları ve kayakla atlama yarışları ile Kick Boks Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15:02
  1. cirit
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