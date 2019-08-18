Cirit: "(Bazı baroların adli yıl açılışına katılmama kararı) Katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin söylemler"

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