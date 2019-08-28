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Cirit atları derede serinliyor

Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan ve şu sıralar genellikle ahırda tutulan atlar, sıcaktan etkilendikleri için sahiplerince akarsularda serinletiliyor- Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya:- "Hava çok sıcak olduğu için atlarımız damlarda, ahırlarda bunalıyor. Atlarımızı hem antrenman yaptırmak hem de serinlemesi için dereye getirip yıkıyoruz, çok rahatlıyorlar"- Sporculardan Kenan Tepe:- "Yazın atların içeride durması zor, insan bile içeride duramıyor. Her gün ya da iki günde bir atlarımızı bu derede yıkıyoruz, antrenman yaptırıyoruz"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
Cirit atları derede serinliyor

KARS (AA) - Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ve Kars'ın Selim ilçesinde kışın kar üzerinde oynanarak yaşatılmaya çalışılan ata sporu ciritte kullanılan atlar, sıcaktan etkilendikleri için sahipleri tarafından akarsularda serinletilmeye çalışılıyor.

Orta Asya'dan bugüne taşınan ve asırlardır Anadolu'da da oynanan ata sporu cirit, Kars'ın Selim ilçesinde köylerde kışın kar üzerinde yazın da çimlerde oynanarak yaşatılmaya çalışılıyor.

Köylerde kurdukları atlı spor kulüpleriyle ata sporunu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen köylüler özellikle hafta sonları atlarıyla belirlenen köylerde bir araya gelip arazilerde cirit oynuyor.

Özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören cirit sporuna yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

İlçede cirit sporunun ağırlıklı olarak kışın yapılması sebebiyle yazın büyük bölümünü ahırlarda geçiren cirit atları, hava sıcaklığının yüksek olduğu şu günlerde sahiplerince ahırlardan çıkartılıp serin suların olduğu akarsulara götürülüyor.

Atlarını bu sularda yıkayarak hem temizlenmelerini hem de serinlemelerini sağlayan cirit tutkunları, atlara kışın yapılacak cirit müsabakalarına hazır olmaları amacıyla hem suda hem de otlaklarda yürüyüş ve kısa koşular yaptırıyor.

Hava sıcaklığının 30-35 derecelere yükseldiği Selim ilçesine bağlı Kekeç köyündeki cirit tutkunları, atlarını sıcak havalarda köy yakınındaki dereye her gün 3'erli gruplar halinde getiriyor.

Cirit dışında kullanılmayan ve performansları düşmesin diye yük de taşıtılmayan cirit atlarına gözü gibi bakan cirit tutkunları, cirit maçlarının yoğunlaşacağı kış mevsimini bekliyor.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, kış mevsimi öncesinde atların hamlığını almak için suda antrenman yaptıklarını söyledi.

Başkaya, cirit atlarının bakımının önemli olduğunu belirterek, "Hava çok sıcak olduğu için atlarımız damlarda, ahırlarda bunalıyor. Atlarımızı hem antrenman yaptırmak hem de serinlemesi için dereye getirip yıkıyoruz, çok rahatlıyorlar. Suya soktuğumuz atlarla suda koşu da yapıyoruz." dedi.

- "Atlarımızı kışa hazırlıyoruz"

Özellikle kışın bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler için cirit maçları organize ettiklerini anlatan Başkaya, "Biz genellikle kışın cirit oynuyoruz, atlarımız yazın hep içeride kalıyor, şimdi kışa yaklaştığımız için atlarımızı kışa hazırlıyoruz. Atlarımıza gözümüz, çocuğumuz gibi bakıyoruz. Atlarımızı devamlı buraya getirip rahatlatıyoruz, bundan sonra cirit müsabakalarına başlayacağız." diye konuştu.

Sporculardan Kenan Tepe de kışın atlara binerek cirit oynadıklarını söyleyerek, "Yazın atların içeride durması zor, insan bile içeride duramıyor. Her gün ya da iki günde bir atlarımızı bu derede yıkıyoruz, antrenman yaptırıyoruz. Bunları yapıyoruz ki kışın güzel cirit oynasınlar. At ne kadar iyi olursa üzerinde binici de o kadar güzel cirit oynar." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
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  3. Kars
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