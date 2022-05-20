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Kadın - Aile Çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor! Çiriş otu nedir, nerelerde yetişir? Çiriş otu nasıl yenir?
Kadın - Aile

Çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor! Çiriş otu nedir, nerelerde yetişir? Çiriş otu nasıl yenir?

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen çiriş otu; sarızambak, dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, güllük, kirkiş otu, kirgiç ve çiviş olarak da bilinen zambakgiller ailesinden sarı çiçekli ve çok yapraklı bir bitkidir. Çiriş otunun bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor. İşte çiriş otu ilgili merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2022-05-20 20:45:00 - 2022-05-20 20:51:22
Çiriş otunun faydaları saymakla bitmiyor! Çiriş otu nedir, nerelerde yetişir? Çiriş otu nasıl yenir?

Elazığ, Tunceli, Bingöl başta olmak üzere bölge genelinde bir çok ilde doğal olarak yüksek rakımlarda yetişen yöresel adıyla gulik otu olan çiriş otunun birçok hastalık için de şifa deposu olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor.

Aynı zamanda bu otta bulunan vitaminler sayesinde saç dökülmesinin azaldığı, köklerinin güçlendiği, saçkıran gibi hastalıklara karşıda iyi geldiği belirtiliyor.

Sarızambak, dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, güllük, kirkiş otu, kirgiç ve çiviş olarak da bilinen Çiriş otu, bağışıklığı güçlendirmesinden saç dökülmesine, cilt sorunlarından enfeksiyonların iyileşmesine kadar etkili olduğu biliniyor. Türk mutfağında farklı şekillerde tüketilebilen çiriş otunu çay şeklinde veya salata şeklinde tüketmek mümkün. Uzmanlar özellikle bu otun, C vitamini açısından zengin olması nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, idrar yolu enfeksiyonlarının hızla iyileşmesini sağladığını, sivilce, egzama gibi cildiye rahatsızlıklarının iyileşme sürecine önemli katkılar sunduğunu aktarıyor. Çiriş Otunun Faydaları Bağışıklığı güçlendirir Kas yorguluğu ve burkulmalara iyi gelir Suyu kulak iltihabı ve diş ağrısını giderir Şurup şeklinde içilirse öksürük ve yan ağrılarına iyi gelir Haşere ve akrep sokmalarında kullanılır Kökü temizleyicidir Suyu sivilceleri iyileştirir Saç dökülmesini önler Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur. Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

Çiriş otunun (gulik) faydaları

– C vitamini açısından zengin olan çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklardan korur.

– Adet düzensizliklerinin azalmasına, regl döneminin düzenli bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

– Vajinal akıntının azalmasına ve sorunun tamamen ortadan kalkmasına yardımcı olur.

– İdrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sürecinin hızlanmasına yardım eder.

– Çiriş otunun suyu sivilce ve egzama gibi cilt sorunlarının iyileşme sürecine katkı sağlar.

– İçindeki vitaminler sayesinde, saç dökülmelerini azaltır, saç köklerinin daha güçlü olmasını sağlar.

– Saçkıran gibi daha ciddi saç sorunlarının da iyileşmesinde önemli rol oynar.

– Hemoroid (Basur) rahatsızlığının tedavisinde olumlu etkileri vardır.

– Emziren kadınlarda süt miktarının artmasına yardımcı olur.

– Akrep ve yılan sokmalarında tedavi amaçlı kullanılır.

– Beyaz kan hücrelerinin artmasında rol oynar.

-Anne sütünün çoğalmasına da vesile olduğu aktarılan otun, daha birçok rahatsızlığın şifası olduğu da sağlıkçılar tarafından dile getiriliyor.

 

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