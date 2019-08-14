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Çiriş otu nedir? Bu otun faydaları nelerdir?

Çiriş otu yani yabani pırasanın faydaları saymakla bitmiyor. İşte, çiriş otunun faydaları…

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
Çiriş otu nedir? Bu otun faydaları nelerdir?

Pazarlarda sıklıkla gördüğümüz pırasayı andıran çiriş otu sağlık için son derece faydalı bir bitkidir.  Zambakgillerden bir bitki olan çiriş otu, farklı yörelerde pek çok isimle adlandırılıyor. Özellikle Doğu, Güneydoğu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olan bu bitki, yabani pırasa, sarı zambak, dağ pırasası, çiviş gibi isimlerle de biliniyor. Oldukça sağlıklı bir besin olan çiriş otunun tadı da çok lezzetlidir.

Çiriş otunun sağlığa olan faydaları nelerdir?

Çiriş otu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Basur tedavisinde kullanılıyor.

Vajinal akıntılara iyi geliyor.

Saçkıranı iyileştiriyor.

Çiriş otu adet söktürücü özelliğe sahip.

İdrar yolu enfeksiyonlarının iyileşmesini sağlıyor.

Emziren annelerde sütün artmasına yardımcı oluyor.

Çiriş otu, doğal bir ağrı kesici olmasıyla biliniyor.

Çiriş otu nasıl yenir?

Çiriş otunu yemeklerinize ekleyebileceğiniz gibi tek başına da tüketebilirsiniz. Çiriş otunun en lezzetli hali kavurmasıdır. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler soğan ve çiriş otudur. Soğanları kavurun, ardından doğradığınız çiriş otunu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin. Biraz soteledikten sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz üzerine yoğurt da ilave edebilirsiniz.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
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