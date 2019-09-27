Çırak sayısı yüzde 10 azaldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çırak sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10 azalarak 119 bin 451’e gerilediğini açıkladı. Palandöken, usta-çırak geleneğiyle iş öğrenen esnaf ve sanatkarların yanlarında çalıştıracak çırak ve kalfa bulmakta sıkıntı çektiğini ifade etti. Gençlerin okullarda verilen eğitimin yanında usta ellerde iş öğrenip meslek sahibi olmaları için çıraklığın cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, bunun için de çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki prim gün sayılarının emeklilikteki prim gün sayısına dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Palandöken, yapılan çalışmalar sayesinde çırak sayısında kısa dönemli yükselişler olduğuna işaret etti.