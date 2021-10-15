  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Çipras'tan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye karşı garantisi yok
Gündem

Çipras'tan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye karşı garantisi yok

ABD ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya adeta ateş püsküren eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Bugün imzasıyla birlikte Bay Miçotakis, sömürge sonrası hükümetin Yunan topraklarında süresiz yabancı askeri tesislere izin veren ilk başbakan oldu" dedi. Çipras ayrıca anlaşmanın Türkiye'ye karşı destek gibi bir taahhüt anlamına da gelmediğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:09:00 -
Çipras'tan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye karşı garantisi yok

 

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Söz konusu yenileme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD mevcut üslerin dışında ek olarak başka üsler de açabilecek.

Söz konusu anlaşma, muhalefet kanadından 'işgal' ve 'sömürge' şeklinde nitelendirilirken, ana muhalefet partisi SYRIZA'dan çok sert bir açıklama geldi.

SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras, Yunan-Amerikan savunma anlaşmasına sert tepki göstererek, "Bugün imzasıyla birlikte Bay Miçotakis, sömürge sonrası hükümetin Yunan topraklarında süresiz yabancı askeri tesislere izin vere ilk başbakanı oldu" dedi.

Miçotakis'in Dedeağaç'taki askeri tesislerle Amerikan kuvvetlerinin Bulgaristan ve Romanya'ya hızlı bir şekilde nakledilmesi olasılığını sağladığını söyleyen Çipras, "Böylece Yunanistan, Karadeniz'deki tehlikeli gerilimlerin ön saflarına yerleşiyor. Bu çok ciddi tavizler karşılığında, egemenliğimize saygı konusunda yalnızca genel referanslarımız var" dedi.

Çipras, bununla birlikte anlaşmanın, özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı, ABD desteğinin garanti etmediğini söyledi.

"Bağımsız, haysiyet ve ulusal egemenliğe uymuyor"

Anlaşmadan, "Bay Miçotakis'in anlaşması" şeklinde söz eden Çipras, "Öngörülebilir müttefik ve 'Yunanistan'ın ileri batı karakolu' doktriniyle mükemmel bir şekilde uyuyor. Ancak, bağımsızlık, haysiyet ve ulusal egemenlik konusunda 'iki eşit ortak ilkesine uymuyor" dedi.

star.com.tr

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener'in yeni tiyatrosu!
Siyaset

Akşener'in yeni tiyatrosu! "Gariban çiftçi çocuğu" bakın kimin çocuğu çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak siyasi propaganda yaptı...
Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor
Medya

Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor

İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinde hikayeye etki edecek bir yenilik yaşanacak. Mezarcı İlyas karakteri ailesiyle Gedelli'de varlık gö..
“20 yıl boyunca Afgan halkını katledenler, şimdi Taliban’a akıl veriyor”
Dünya

“20 yıl boyunca Afgan halkını katledenler, şimdi Taliban’a akıl veriyor”

Pakistan'ın tek bölgesel İngilizce gazetesi olan The Times of Sindh’in yazarı Sher Kumbher, Afganistan’daki kadınların haklarına dikkat kesi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay