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Çipras: "Türk jetleri beni taşıyan helikopterleri taciz etti"

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Eşek Adası ziyaret ettiği sırada kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:49
Çipras: "Türk jetleri beni taşıyan helikopterleri taciz etti"

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Eşek Adası ziyaret ettiği sırada kendisini taşıyan askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti.


Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, ülkenin Bağımsızlık Günü kutlamaları için Eşek Adası’nı ziyaret etti. Yunan Başbakan kendisini adaya götüren askeri helikopterin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia etti. "Türkiye’nin bu gibi gereksiz ihlalleri anlamsızdır. Boşuna yapılan benzin masraflarıdır" diyen Çipras Türk jetlerinin Yunan hava kuvvetlerine ait uçaklar tarafından uzaklaştırıldığını söyledi.


Yunan başbakan Türk kıyılarının karşısında bulunan Eşek Adası’nı sembolik olarak ziyaret etme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:49
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