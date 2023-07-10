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Gündem Çipras sorusu Kılıçdaroğlu'nu terletti: Maliyeti ağır olabilir
Gündem

Çipras sorusu Kılıçdaroğlu'nu terletti: Maliyeti ağır olabilir

Yeniakit Publisher
2023-07-10 14:08:00 -
Çipras sorusu Kılıçdaroğlu'nu terletti: Maliyeti ağır olabilir

İstifa çağrıların kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, bir röportajda kendine yöneltilen 'Çiparas'ın istifasıyla birlikte sizin istifanız konuşulmaya başlandı' sorusuna kaçamak cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu, 'Alınacak bazı kararların partiye maliyeti ağır olabilir.' dedi.

Muhalefet cephesinde seçim hezimetinin sancıları sürürken CHP içerisindeki değişim tartışmaları da yeni bir boyuta eviriliyor. Peş peşe istifa çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu ise koltuğu bırakmamakta direniyor.

YUNANİSTAN SEÇİMLERİ KILIÇDAROĞLU'NU HATIRLATTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltuğu bırakmaması, Yunanistan'da seçimlerin ardından yaşananlar ile yeniden eleştirilmeye başlandı. Yeni Demokrasi Partisi lideri Kriyakos Miçotakis ve Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Alexis Çipras, seçimlerde karşılıklı mücadele vermişti.

Halk oyunu Miçotakis'ten yana kullandı ve muhalefet lideri Çipras, 5 kez üst üste yenilgi alınca istifa kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmelerin üzerinden 12'nci mağlubiyetini alan Kılıçdaroğlu'na sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü. Gözlerin bir kez daha çevrildiği CHP Lideri ise konuya ilişkin büründüğü sessizliğini bozdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÇİPRAS SORUSU KILIÇDAROĞLU'NU TERLETTİ

Independent Türkçe yazarı Ali Kemal Erdem'e röportaj veren Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdem, Yunanistan'daki seçimlerle ilgili, "Yunanistan'daki sol parti SYRIZA'nın lideri Çipras beşinci seçim mağlubiyetinin ardından partideki görevinden istifa edince sizin istifa etmemeniz daha çok eleştirilmeye başlandı. Ne diyorsunuz bu eleştirilere?" sorusunu yöneltti.

"PARTİYE MALİYETİ AĞIR OLABİLİR"

Zor soruya cevap veren Kılıçdaroğlu ise, "Her eleştiriye saygı duymak benim görevim. Bu konudaki düşüncelerimi kamuoyu ile paylaştım. Önceliğim gemiyi fırtınalı denizlerden çıkarıp güvenli limana ulaştırmak. Alınacak bazı kararların Partiye maliyeti ağır olabilir. Ayrıca alınacak her kararın Parti içinde (kamuoyu önünde değil) sağlıklı bir zeminde görüşülmesi tartışılması lazım. Bunu yapmaya da özen gösteriyorum." dedi.

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